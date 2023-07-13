影集《八尺門的辯護人》演員范逸臣（左起）、楊烈、雷嘉汭、初孟軒出席媒體茶敘。（鏡文學提供）

《八尺門的辯護人》雷嘉汭和初孟軒劇中有曖昧情愫。（鏡文學提供）

雷嘉汭劇中飾演印尼看護。（鏡文學提供）

由李銘順等人合演的台劇《八尺門的辯護人》13日舉辦媒體茶敘，范逸臣、楊烈、雷嘉汭、初孟軒一同出席。參與該劇演出黃健瑋繼接連被爆「趁機性交」、曾交往人妻捲入婚外情，導演唐福睿表示，黃健瑋的角色完全不會刪掉，也不擔心會受影響：「有個小說文本在那邊，大概的角色八九不離十都確定了，不會改變，且他的角色本來就比較配角，但我們都已經拍完，也不會再修了！整體還是以把故事講完為主。」

雷嘉汭和初孟軒在戲裡與陸夏展開三角戀，其實兩人私下認識很久，默契十足，雷嘉汭說，「拍廣告已經合作5、6次了吧，我18歲出道就認識他，《八尺門》這次還被劇組稱為『雷夢』團體，以前還被封『初納』組。」

初孟軒覺得戲裡正義熱血角色很像自己，大學時是救護員的他，覺得連跟同學吃飯都浪費時間，寧可跟學長姊學習救護知識還比較有用，不喜歡鬼混」，他覺得演這部戲時很像回到大學時期的狀態，「銘順哥常過來跟我跟我開玩笑，在表演上是他給我更多、給我滿滿能量回饋，他真的很有趣」。

雷嘉汭也說，李銘順為了幫助他們在拍戲現場壓力不要那麼大，常會故意叫要她「滾」，「因為我的角色壓力沈重，第一次見面就玩起來，我也會去鬧他，他就一天到晚叫我滾，突然有一天他不叫我滾，我還特別去請他、拜託他叫我滾。」戲殺青後她自己不習慣，還曾私訊李銘順「哥，我好久沒聽到你叫我滾，你可以錄個語音給我嗎」，「結果他還真的錄了！」