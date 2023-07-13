防疫人員針對底盤病媒蚊孑孓採檢。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

防疫人員針對輪胎積水孳生病媒蚊孑孓採檢。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

登革熱疫情持續延燒，高雄今日新增3例本土登革熱確診病例，其中2病例分別為三民區30多歲男性、鳳山區50多歲男性，均為第二型登革熱（DENV2），為昨日確診左營區男子位於鳳山工作地同事；另一為阿蓮區30多歲男性，近期有台南活動史。高雄市衛生局表示，若出現發燒、肌肉痠痛等登革熱症狀，儘速前往高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫。

衛生局表示，昨日左營區確診案工作地，連夜逐戶疫調擴大採檢165人，其中發現工作地同一地址兩人檢驗結果PCR＋ DENV2確診。一例為居住三民區30多歲男性，8日晚間出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀曾至診所就醫，11日晚間因同事確診而接受擴採；另1案是同時擴採的同事，為居住鳳山區50多歲男性，經疫調無登革熱相關症狀，防疫團隊已於昨日完成緊急防治工作。

衛生局指出，另1例確診個案為居住阿蓮區30多歲男性，經疫調3日曾前往台南區某夜市活動，5日至7日皆有台南工作史，10日出現發燒及肌肉痠痛症狀，當晚至醫院就醫採血檢驗登革熱NS1快篩陽性，經中央實驗室檢驗結果PCR＋確診，主要活動地為居住地及台南仁德區、歸仁區的工作地。

衛生局指出，感染登革熱可能出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，也可能伴隨肝功能及血小板或白血球數值異常。請儘速前往高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫，合約院所備有公費登革熱NS1快篩試劑，可透過採血檢驗提高早期診斷率，並有效縮短「隱藏期」（個案發病至通報時間），降低疫情傳播風險；落實疫調，加強通報採檢。

衛生局呼籲，防疫工作人人有責，民眾應檢查家戶內外積水容器，特別是常見的桶、缸、甕、盆、花瓶、花盆、各式底盤等，落實「巡、倒、清、刷」。