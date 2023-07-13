總獎金新台幣315萬的肇喜登峰巡迴賽第3站老爺逐夢公開賽，13日在老爺關西高爾夫球場進行第3天賽程，第2回合補賽結束後，繼續進行第3回合，職業好手詹世昌打出低於標準桿3桿的69桿，以3回合總桿低於標準桿16桿的200桿，繼續保持單獨領先。

詹世昌今天抓1隻老鷹、3隻博蒂、吞2個柏忌，他表示，這回合鐵桿發揮稍好一些，但木桿與推桿不盡理想，尤其是4個5桿長洞，有3個都沒賺到，幸好在第11洞獵下老鷹彌補了一下，其他3個博蒂都是1到6呎的小鳥推桿；另外有2個洞木桿開球落點不佳，第8洞又出現唯一「三推」，因此吞下兩個柏忌。

詹世昌並說，鐵桿打得好，抓博蒂都是打得很靠近洞口，不過準確的推桿還是明天勝負關鍵。

這項比賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，單站冠名主辦單位老爺關西高爾夫球場，主要贊助綠林興業有限公司，主辦單位台灣職業高爾夫協會，協辦單位老爺關西高爾夫球場，兩回合結束，大會取總桿低於標準桿2桿的142桿以內共53位選手（包含一位業餘選手），晉級後兩回合決賽。