監察院調查揪出核二、三廠以緊急備用的氣渦輪機組發「黑電」，蔡政府卻說國民黨時代就有，但馬政府時期8年合計261小時，蔡政府光從2016至2018年就達789小時，2019後則查不到統計，形同「例外變成常態」發電，意圖掩蓋缺電事實。PTT鄉民對此狠酸蔡政府經濟布、黑箱、蓋牌。

根據《中時新聞網》報導，「氣候先鋒者聯盟」發起人楊家法表示，經濟部長王美花說，依環保規定可進行輕柴油發電，但依規定是特殊條件，而不是無條件1年720小時都可以用來發電。他質疑，經濟部和台電強調沒有使用「黑電」，緊急氣渦輪機組運轉資訊在台電官網的每日資訊都有，但事實上這些資訊隔天就看不到了，也因為在年報統計上看不到相關發電數據，監察委員才因此提出糾正。

根據2017年4月17日台電函詢「空氣汙染防制法」第20條電力設施空氣汙染物排放標準規定疑義一案，環保署表示，緊急備用電力設施指單一機組年累積運轉時數不得超過720小時下，專用於供電系統跳電、限電期間或其他為維持供電系統正常運轉的機組，且須有「預估備轉容量率6％以下」的情事。

另外，台電緊急氣渦輪發電每瓩等效發電時數，馬政府時期8年合計261小時，其中2015年單年高達175小時，是因為燃料束組件把手鬆脫事故，導致核一1號機停用。但到蔡政府，光2016年單年就高達305小時、2017年351小時、2018年133小時。楊家法表示，把過去歷年的氣渦輪等效發電時數拿出來比較，很明顯，2016至2018年間政府特別喜好「測試」發電成本每度10元的緊急氣渦輪機組，10元成本較高，且2019年之後年報統計就都拿掉看不到了。

台電發言人吳進忠對此表示，核電氣渦輪機有發電限720小時規定，但備轉容量率低於6％調度，並不計入720小時。

粉專「綠能你不能」今(13日)在臉書發文附圖直批，民進黨講不缺電，就跟講黨內沒性騷、各個清廉勤政愛民一樣好笑！事實就擺在這裡，民進黨執政，台灣大停電無數次，國民黨執政幾乎都沒有。蔡英文執政，還把緊急發電變成是常態，不是說不缺電嗎？科學數據打爛塔綠班的嘴臉。真的是缺德還缺電、民進黨執政本色，「這樣還要支持賴清德、跟柯文哲的人，我也是醉了～」。

PTT鄉民表示「自己投的公投怪誰」、「注意！政府免費幫你發了789小時的電！」、「監察院怎打自己人？」、「直接蓋牌」、「國防布，意外嗎？」、「一定一堆同路人開太多冷氣」、「DPP不只嘴硬，行動也硬，走錯了也不會換路」、「民進黨哪有走錯？民進黨走的每一步都是看準有油水撈才走的好嗎」、「緊急可以啟用，天天都緊急」、「連這個都可以黑箱」、「連不必去查都免了，直接沒資料」、「經濟布蓋起來！」