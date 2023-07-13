為不同族群的觀眾打開劇場大門，美國表演藝術口譯機構總監凱文．戴耶斯（Kevin Dyels）來台帶領工作坊，教學「視形傳譯」（又稱劇場手譯）。

凱文表示，在美國的藝術共融計劃大部分皆由企業、基金會贊助，在台灣能夠由劇團發起，雖然微小，但這份力量讓他十分感動。和14位學員參與工作坊的過程，也讓他看見台灣劇場培育視形傳譯員的優秀潛力。

這次的工作坊由莫比斯圓環創作公社藝術總監黃子翎擔任計畫主持人，邀請凱文．戴耶斯來台，參與者包括10位手語翻譯、4位聽障者學員，以12小時完成培訓。

「視形傳譯」是指將手語傳譯運用至劇場表演，讓聽障者與聾人可以在劇場中享有無障礙的藝術通達服務。視形傳譯與一般手譯的差別在於具劇場詩意性與畫面性、更大的手語運用空間、劇本 轉譯能力，目的都是為了拓展聾人參與藝術的權利，使文化近用權更落實扎根在公民生活之中。

自2021年開始，黃子翎展開《大象飛過我的耳朵》文化平權計畫，與聽障者及聾人走入劇場表演、享受舞台，並首次引進視形傳譯員培訓系統，獲得社會各界聽障、手語協會等相關組織肯定。在經歷疫情嚴峻的兩年，終於將凱文邀請來台，分享美國在聽障文化平權及藝術共融經驗。