四技二專招生制度進行改革！技專校院招生策略委員會今表示，從113學年起，四技二專甄選第一階段統測篩選取消「總級分」篩選項目，並以「大倍率篩選共同科目、小倍率篩選專業科目」為原則；甄選二階統測成績採計專業科目總權重大於共同科目總權重，至多4科。

因應108課綱實施，111學年考招新制上路已實施超過2年，招策會針對四技二專甄選入學管道，在現有基礎之上，進一步分析相關數據，邀請技專、技綜高教師代表、教師團體、家長團體及學生團體多次討論，提出進一步強化專業技術能力的選才作法，並自113學年度起實施。

招策會分析111學年度及112學年度甄選入學報考資料發現，採「大倍率篩選共同科目、小倍率篩選專業科目」模式，通過第一階段考生之專業科目平均成績表現較為傑出。

招策會決定，未來四技二專甄選第一階段篩選除取消「總級分」篩選項目外，並以「大倍率篩選共同科目、小倍率篩選專業科目」為原則，讓專業科目較佳的學生更有機會進入第二階段甄試，同時也可鼓勵學生在技高學習階段專精於專業技術的精進與能力的提升。

招策會進一步指出，在四技二專甄選第二階段統測總成績占比不變的情形下，採計統測科目，由技專各系科依產業人才培育重點自由選採至多4科，專業科目採計總權重大於共同科目總權重，以突顯各系科專業技術培養的差異性。

招策會說，未來四技二專甄選第二階段必採「專題實作、實習科目學習成果（含技能領域）」，成績占比規範至少10％以上，並修正採計件數至多3件。

招策會副主任、龍華科大校長自祥表示，本次調整進一步強調學生實務與專業的展現，同時保留技專系科對應產業人才需求的系科發展與招生彈性，有利未來技高考生升學之課程銜接，獲常會委員同意自113學年度起實施，後續將循程序報教育部備查。