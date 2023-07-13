台中阿奇米得安親班3位老師12日帶領18位國小一至六年級學童至烏日警分局參訪，穿上厚重裝備體驗員警執勤辛苦。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

暑期參訪融入「基礎防身術」 安親班學童體驗1日警察生活

台中阿奇米得安親班3位老師12日帶領18位國小一至六年級學童至烏日警分局參訪，除瞭解各項警用裝備的功能和警察平常的執勤內容，增進犯罪預防及交通安全等相關知識，更現場教授超實用防身術，讓許多首次踏入警局的小朋友們興奮無比。

台中市政府警察局烏日分局為迎接學童到來，規畫生動、活潑的參觀行程，期盼寓教於樂增加學童對警察工作的認識，藉此加深法律知識，提升守法的精神。現場擺出滿滿應勤裝備，舉凡防彈頭盔、防彈背心、警銬等等，全部陳列出來，並由烏日派出所副所長鄭羽翔生說明，學童們躍躍欲試，當重裝備上身後，發現執勤裝備沈重且悶熱，深深體驗警察工作的辛苦。

接著，交通組警務員、防治組家防官、偵查隊偵查佐同時輪番上陣宣導交通安全、反毒品、反詐騙及婦幼安全等觀念。其中家防官張雅惠現場指導學童們「基礎防身術」，教導學童如何避免使自己陷入危險情境中，遇到危險時，如何以最快方式脫困，透過現場的互動及親身操作體驗，讓學童學習如何保護自身安全。

烏日警分局分局長尤啓南表示，學童透過參訪警所，更深層的認識到警察的工作，也看到警察和藹親切的一面，期盼學童能在輕鬆的心情下，進一步認識防範犯罪及交通安全觀念；暑假期間學童休閒時間多，提醒學童不要一直沉迷手機，多從事有益身心的戶外休閒活動，避免涉足不妥當場所，以減少危害的發生。同時提醒學童不要輕易相信網路上的不當訊息做出不當的行為，度過平安快樂的暑假。