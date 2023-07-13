女子鏈球全國紀錄保持者余雅倩，今天在曼谷亞錦賽壓力過大，最終僅擲出61.19公尺名列第四，無緣為中華隊奪下本屆賽事第一面獎牌。

背負國人期望的余雅倩，前兩次試擲都失敗，這是她運動員生涯第一次前兩次都失敗，頓時壓力纏身，所幸第三次把握住機會擲出60.54公尺瞬間竄升至第三，緊追在大陸選手趙杰和日本歸化選手喬伊.麥克阿瑟之後。然而日本另一位選手村上來花卻也在第三次擲出63.70公尺，余雅倩跌落第四。

余雅倩在第四次將成績推進至61.19公尺，可惜依舊無法進入前三，第六次最後機會轉身動作非常完美，但出手動作慢了一些，導致試擲失敗，最終成績停留在61.19公尺，沒能站上頒獎台上。

余雅倩賽後哭成淚人兒的表示，給自己設想的成績太大了，尤其是前兩次都失敗更是壓力纏身，不過，這也正好給自己一次失敗經驗，希望接下來的杭州亞運會能為自己雪恥。