大學分科測驗13日進行地理考科，一大題組令屏東縣長周春米直呼，「太接地氣」，原來是屏東勝利星村登上考題。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

大學分科測驗13日進行地理考科，一大題組令屏東縣長周春米直呼，「太接地氣」，原來是屏東勝利星村登上考題。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

大學分科測驗13日進行地理考科，一大題組令屏東縣長周春米直呼，「太接地氣」，原來是屏東勝利星村登上考題，以勝利星村的獨立書屋群為題，測驗考生對產業經濟、商閾等概念，周春米欣喜認為是縣府團隊努力的成果受到肯定。

屏縣府指出，目前勝利星村創意生活園區有80個品牌進駐，包含餐飲業、服飾織品業、表演藝術、文學書坊、風格花藝等多元類型，其中獨立書屋多達5間，有「永勝五號」、「小陽。日栽書屋」、「繫。本屋」、「七木人文空間書房」、「愛讀繪本屋」，是全台獨立書屋密度最高的地方，而此次大學地理考科即以勝利星村中的獨立書屋為題，假設有2家新書店要加入該區域，探討在該區獨立書屋已趨飽和下，為何仍有店家願意進駐，題型靈活且貼近實際生活。

對於勝利星村入題，有人打趣可能是出題老師曾經來過勝利星村，所以印象深刻，而對周春米來說，是又驚又喜，不僅直呼「太接地氣」，也欣喜認為縣府團隊努力的成果受到肯定。

她說，勝利星村現階段保留73棟歷史建築，無法修復的日式歷史建築，則打造為全國首座遺構公園，將屋況難以完整修復的老建物解構，透過裝置藝術，讓原本廢墟、斷垣殘壁變身藝術地景，現已開放得勝區及空翔區二處，更增添不同的美感，歡迎考生在大考結束後，來到屏東走一趟，親自體驗勝利星村的人文之美。

縣府表示，位於屏東市的勝利星村創意生活園區，為全台保存規模最大、數量最多、最完整的日式軍官宿舍建築群，縣府爭取文化部「再造歷史現場專案計畫-屏東飛行故事再造歷史場域計畫」，陸續完成修復屏東勝利、崇仁（成功區）、崇仁（通海區）眷村的眷舍空間，2018年正名為「勝利星村創意生活園區V.I.P Zone」，形成了特色創意聚落以及街區