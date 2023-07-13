花藝店接獲這項超級浪漫任務，壓力真的很大，因為9朵金玫瑰要價25萬元。（大觀園花藝店提供／楊靜茹南投傳真）

花藝店業者以紫色和藍色凸顯金玫瑰的高貴，這是開店以來包裝過最貴的花束，包裝過程請銀樓老闆在旁全程確認。（大觀園花藝店提供／楊靜茹南投傳真）

董事長級客戶要求銀樓業者，將配戴的金飾品製成9朵純金玫瑰花束。（大觀園花藝店提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮一家銀樓業者接獲超級浪漫任務，北部董事長級客戶斥資25萬、訂製9朵純金玫瑰花，贈送給妻子象徵「愛情長久」，他特地請花藝業者費心包裝；負責包裝的花藝店老闆洪雨金、顏靜彤說：「完成有生以來最貴花束，壓力真的很大！」他們拍下金玫瑰花束PO網，感謝客戶給他們創新花藝的機會。

文仁銀樓指出，2個月前接到北部董事長級客戶的訂單，聲稱要送給妻子一份别緻又浪漫的禮物，雙方絞盡腦汁，對方要求將配戴的金飾品，製成9朵純金玫瑰花束，象徵「愛情長久」，造價高達25萬元，為了給收到禮物的董娘驚喜，特地請大觀園花藝店包裝成花束。

花藝店老闆洪雨金、顏靜彤表示，接獲這一項超級浪漫任務，壓力真的很大，因為9朵金玫瑰要價25萬元，這是開店以來包裝過最貴的花束，絲毫不敢大意，深怕不小心造成損壞，請銀樓老闆在旁全程確認，以紫色和藍色凸顯金玫瑰的高貴，事後經同意拍下黃金玫瑰花束PO網。

顏靜彤說，感謝客戶總是創意滿滿，提供他們創新花藝的機會，像150公分超大餅乾花束、西裝花束、2.5萬朵鮮花花束，還有保險套＋GG花束等，都曾造成風潮，這次9朵黃金玫瑰花束是她經手最貴的花束，更加豐富其花藝經驗。