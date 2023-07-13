國軍「漢光39號」實兵操演將於7月24日至28日登場，首度徵用台東豐年民用機場，演練聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補。前空軍副司令張延廷指出，徵用台東豐年機場是為了補足花東地區沒有戰備道的問題，而民用機場沒有取消戰機起飛用的攔截網、捕捉鉤等設備，這次演習就是要針對從其他地方撥調捕捉鉤、攔截網到安裝完成做演練，也會計算整個計畫的耗時。

國防部日前表示，「漢光39號」於25日晨間演練聯合防空、戰力整補，26日則在桃園國際機場進行反空機降作戰操演。三軍部隊按戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛作戰進程，實施對抗演練。驗證目標包含「平戰轉換、戰力保存」、「整體防空作戰」、「聯合截擊作戰」、「聯合國土防衛作戰」等，其中戰力保存、防空、電子、網路與認知作戰等貫穿全程。其中驗證防空作戰部分，此次首度徵用台東豐年民用機場，演練聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補。

張延廷今在網路節目《少康上線啦》指出，西部有麻豆戰備道、民雄戰備道，屏東還有佳冬戰備道，但花東非常重要用卻沒有戰備道，一旦花蓮佳山基地、台東志航基地被炸，戰機就無法起降，所以國軍才再往南邊的豐年機場找戰備道地點。

張延廷表示，豐年機場主要是飛綠島和蘭嶼的班機，是民用機場，豐年機場跑道近8000英尺(約2800公尺)，平常戰機的短距起降只要1000公尺就夠了，而且還能放阻力傘。

張延廷提到，戰機起飛時如果有緊急狀況要取消起飛，可以放阻力傘，或用捕捉鉤、撞上攔截網都是安全的，但豐年機場是民航機場，沒有捕捉鉤、攔截網，國軍演習就是要做這方面的演練，把捕捉鉤、攔截網從別的地方撥調過來，再到架設完成，去計算整個流程的時間，才知道啟用豐年機場後，多長時間可以完成捕捉鉤、多長時間可以設置好攔截網。

主持人也問說中共知道機場、戰備道在哪裡，一旦開戰不會直接被轟炸嗎?張延廷說「對」，但打仗的時候就是要分散風險，我們就做到數量極大化，把風險降低。

對於戰機降落戰備道後的防禦，張延廷指出，陸軍的防空飛彈就會出動，愛國者飛彈和陸用的天劍一型、天劍二型都會進駐，做野戰防空的重點防護。