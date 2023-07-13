針對行政院通過《性別平等教育法》修法草案，台灣青年民主協會呼籲教育部明確定義「違反與性或性別有關的專業倫理行為」，以避免產生認知落差；校長則支持在性平事件中，擁有更大權力的加害者應該受到更嚴厲的懲罰，但應該在每個領域適用，不是只針對校長。

行政院通過《性別平等教育法》修法草案，除了禁止權力不對等形成的「師生戀」，也對校長及教職員工成為性平事件加害者課以懲罰性賠償。有關「違反與性或性別有關的專業倫理行為」納入《性別平等教育法之校園性別事件行為態樣》，教育部解釋正是規範俗稱「師生戀」的類型。

對此，青民協認為在現今校園師生關係中，仍存在高度權勢及身分上的特別權利關係，且教師也有專業的責任及倫理要求，因舊法中未將此型態納入，往往直到教師權勢關係明顯對學生學習權益造成不當影響及干預，或因逾越身體界線，構成性騷擾、性侵害後，才會進入校園性別事件的範圍中。

青民協呼籲教育部，就「違反與性或性別有關的專業倫理行為」，在子法中有更清楚之定義，讓學校教師、校長能更清楚界線何在，以及違反倫理後可能受到的處分，也讓應各校性平會及調查小組成員，有更明確之判斷標準，避免各方對違反倫理的認知有較大的落差。

這次修法，增訂行為人為學校校長、教師、職員或工友，學生因校園性別事件事件受有損害者，行為人應負損害賠償責任，法院得因被害人之請求，依侵害情節，行為人為教職員工，酌定損害額1倍至3倍之懲罰性賠償金；行為人為校長，得酌定損害額3倍至5倍之懲罰性賠償金。

全國中小學校長協會秘書長、新北市新莊高中校長謝金城表示，一旦發生性平事件，如果行為人的官愈大就罰愈多，然後在教育、職場或官場每個領域都適用，他們身為校長願意接受，也認為這是一個進步的法律。但如果只是針對校長制訂這樣的法律，他們就不支持。

全國教師工會總聯合為理事長侯俊良說，修法草案雖擬提高懲罰性賠償，對權勢性騷者施予重罰，但涉入性騷事件的校長仍可回歸學校任教，制度顯有疏漏。建議同步補強不適任校長處理機制，比照教師相關規定，涉及性騷事件的校長不得回歸學校任教。