大陸知名狗仔「懂瓜呱」今(13)日在快手發文，曝光某位女演員雙面人行徑，表面上善解人意，私下卻時常霸凌員工，動不動就破口大罵，且至今仍跟已婚男演員有一腿等事件。消息一出隨即引起網友熱議，甚至衝上文娛榜熱搜，對此，懂瓜呱給出3大線索曝光女方的身分。

懂瓜呱最近收到網友傳訊爆料，對方聲稱某名女明星在片場看起來很好相處，但其實不把旁人放在眼裡，行為歇斯底里且說話尖酸刻薄，對工作室的員工破口大罵是常有的事，導致許多人整天抑鬱寡歡，對外方面，合作過的影視公司、直播平台也對她印象不佳，還因過河拆橋而得罪多位演藝圈的大咖人物。

爆料者透露女明星多年前被抖出當某位男演員的小三捲入輿論，至今卻持續跟男方來往，並表示對方最近很可能會翻車，至於女明星的真實身分究竟是誰？懂瓜呱給出3大線索，表示這名女明星為許多觀眾的童年女神、Z姓且名字為3個字、近期有部古裝劇正在熱播中。

對此，許多網友點名趙露思、周冬雨、趙麗穎等常演古裝的女演員，不過童年女神一詞意味陪伴觀眾長大成人，但這幾位女明星還很年輕，因此不被採信，倒是在《長風渡》飾演女主角媽媽的張棪琰被認為較具可信度，網友們紛紛寫下：「往50歲以上猜」、「大家說是張棪琰，曾被張陸老婆邵思涵罵」、「作為《知否》後面的大反派人物別塌房啊，那是我的下飯劇呢！」

張棪琰曾被張陸之妻邵思涵控訴破壞婚姻。(圖/邵思涵 微博)

而被網友點名的張棪琰，畢業於北京電影學院，和海清、黃海波是同班同學，演戲生涯25年間，演過《瑯琊榜》、《知否》、《香蜜沉沉燼如霜》等人氣作品，不過2017年女星邵思涵發文表示查看老公王陸的通訊軟體，認為張棪琰跟老公有一腿，痛批：「拆散別人家庭，讓別人家的孩子也缺爸少媽，妳覺得這樣合適嗎？」對此，張棪琰坦言感到十分荒唐、人言可畏，直言與張陸並未有同事跟朋友之外的關係，同時表示此事波及女兒已關閉其帳戶，並稱為了維護名譽不排除提告。