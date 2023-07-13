延任3次，現年68歲的台水董事長胡南澤確定交棒。經濟部今宣布，部長王美花拍板讓胡退休，董事長一職由基層出身、現任總經理李嘉榮內升任，至於所留總座一職，則由專長供水普及、降低漏水工程的副總經理李丁來升任，相關人事已報請行政院長陳建仁核定。

經濟部表示，胡南澤任內對抗旱、供水調度都很有貢獻，整體業務都「順順的」，讓他退休純粹就是年紀因素，畢竟已延任多次。至於找李嘉榮，是因他基層做起，本就負責南北幹管支援重大工程，可以馬上銜接。

胡南澤是在2020年3月，臨時接前董事長魏明谷請辭遺缺，因他擔任總經理時間，就歷任三位董事長，因此也被稱為「最長命總座」。其供水專業能力無庸置疑，只是接任時已近65歲屆退年齡，因此至今申請延任過3次(一年一延)。

王美花肯定胡南澤三年內兩度抗旱，包括百年大旱，以及今年的南部旱情，協助國家度過罕見的氣候挑戰，也於其任內完成多項區域水源調度工程，居功甚偉。雖然退休，未來仍是國家水利工程上，重要的諮詢對象。

經濟部表示，接任的李嘉榮為中興大學土木工程學系及嘉義大學企業管理學系雙碩士，民國75年1月進入台水服務，歷任組長、副處長、處長、總工程師、副總經理、總經理等職務，不僅從基層做起，也同時熟悉自來水事業工程及經營管理業務，歷練完整。

任內李嘉榮積極管控「桃園-新竹備援管線工程計畫」（桃竹幹管）進度，提前完成通水，於2020年百年大旱時，有效緩解新竹旱象，避免影響全球科技產業鏈，並且在區域水源事故發生時，也都在各地現場指揮，降低對民生社會及產業衝擊。

至於李丁來，為交通大學環境工程學系博士，同樣由基層做起，曾於2004年榮獲行政院模範公務人員，歷任供水處處長、漏水防治處處長、總工程師等職務，擔任副總期間，積極督導所屬推動提升屏東供水普及率的各項工程，以其工程專業加速穩定區域供水。

但兩人升任後也不輕鬆，因為台水未來有多項重大業務待推動，其中降低漏水率計畫即於2024年屆期，公司正在擘畫下一階段計畫。王美花期許兩人，能以經營管理經驗及專業，帶領台水持續前進，加強穩定供水。