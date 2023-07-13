法院判決證實L與W在2017年7月才離婚。（L先生提供）

L先生看完黃的深夜聲明，直言一個謊要用更多謊去圓。（陳鴻偉攝）

黃健瑋深夜發長文，指他是被逼才寫和解書。（本報資料照片）

演員黃健瑋被L先生指控，在2010年勾搭他的妻子，原本願賠償300萬又反悔，還找竹聯幫恐嚇賴帳，對此黃健瑋13日凌晨發長文，表示和解書是被逼迫才簽的，而他跟W小姐（L的前妻）交往時，對方有給他看空白配偶欄的身分證，對於黃的說詞，L先生13日傍晚也出示離婚判決，證明他與W是在2017年時離婚，直言黃東拉西扯又在說謊。

L先生說，在黃健瑋親筆寫下的和解書中，黃提到「6個月期間內每周要與W約會一次，時間地點自訂」的要求，他氣憤表示，如果黃被逼迫，有膽子提這種條件嗎？要求丈夫同意自己的妻子，每周固定和小王約會，「一般都會寫永不見面永不聯絡吧？」L感嘆當初他一念之仁，想說事已至此那就成全他們，沒想到在黃的口中，變成L脅迫、搞仙人跳？

黃健瑋在臉書說，2010年他認識W小姐（即L先生前妻），他確認過W身分證的日期、配偶欄是空白，之後才相戀、同居。

L先生秀出1份他與前妻因小孩血緣關係的判決，桃園地院明確表示，他與前妻是在2017年7月19日離婚，他反問黃，2010年W給黃看空白的身分證，但那時L跟W明明還維持夫妻關係，這張身分證是哪裡冒出來的？到時黃健瑋是不是又要說，W偽造證件騙你單身？

黃健瑋又提到，2個月後W懷孕，一起搬到新租屋處。某次W回娘家，他返家發現L坐在客廳，L說其朋友在下面，好好談朋友不會上來，他被限制行動近12小時。那張和解書是在恐懼無助下所寫，之後L帶他離開，他去提款機領7萬多元給L。

L先生表示，自己的妻子突然無故失聯，哪個丈夫不會緊張擔心？他後來透過徵信業者找了近1個月，才查知太太跟黃在天母租房子、租屋人還是他前妻。

L說，黃當天凌晨3點多，偷偷摸摸像賊一樣過去，看到L時他當場愣住，怕L會衝過去打他，竟然還拿出折疊刀防身，後來L表明只是想把事情解決，黃就開始裝可憐，跪著向L認錯，L說他們當天確實談了很久，主要是聽黃健瑋是否知道這位女性是有夫之婦以及發生過程。

時間長達12小時，是因為當時W不在，L堅持3人都在場，把話講清楚，一直等到次日中午W才現，黃健瑋說因為兩人相愛，且有了孩子打算結婚，無意中也破壞了別人的家庭、讓L先生與孩子沒有了一個完整的家、主動提出要拿300萬解決。

L感嘆，當時就是氣昏了頭、思緒混亂，沒有仔細的看和解書上的內容，他當時直想到事已至此，這個家庭算是毀了、只能自己撫養兩個女兒長大、因為自己的無能讓兩個女兒沒有了媽媽，沒想到在黃的口中，變成L脅迫、搞仙人跳？哪一個仙人跳是跳到讓老婆都懷孕了？跳到老婆變成別人的老婆了？

至於7萬元，L表示黃不斷哀求不要曝光、不要提告，他願給300萬，7萬元只是其中一部分，他拿出來為何不收？只是沒想到後來293萬他全部賴帳，還找竹聯幫來恐嚇，黃深夜發文的種種辯詞，L先生只覺得漏洞百出，一堆謊話難以自圓其說。