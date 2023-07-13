因應近年檢察官大量離職潮，法務部今年核定史上最多的29個一審主任檢察官缺額，法務部檢察官人事審議委員會9位民選委員13日下午舉行調升一審主任檢察官人選推薦會議，共推44人入圍名單，提交14日檢審會開會討論。其中台北地檢署共有7人入圍，入圍者包括聲押營建署組長張之明貪汙案、im.B吸金25億元案、高虹安案的檢察官等人，人數之多亦創下北檢紀錄，北檢成為最大贏家，另依期別則以司法官學院46期的12人最多。

檢審會14日開會確認44人入圍名單後，送請法務部長蔡清祥圈選29人，調升一審主任名單將於26日公布。

據了解，北檢入圍的7人，都是辦案經歷豐富的檢察官，其中林逸群偵破史上最大宗古柯鹼走私案，曾獲公務員傑出貢獻獎殊榮；葉耀群偵辦前台北市長柯文哲的勞動局長陳信瑜涉貪案：林劭燁偵辦立委助理張騰龍、營建署組長張之明貪汙案、百富資本吸金案：詹騏瑋偵辦空軍退役少將錢耀棟共諜案：蔡沛珊偵辦im.B吸金25億元案；鄭少玨偵辦新店咖啡商遭狙殺案、台北中山、秀傳等醫院「假健檢」助陸人來台案：盧慧珊偵辦新竹市長高虹安疑涉詐領立委助理費案。

檢審會民選委員表示，民選委員今天開會討論全國各地檢署推舉的61人名單，由於其中有2人已確定調二審辦事，另經法務部長核定今年一審主任檢察官缺額為29位，依規定應提名1.5 倍即44位，民選委員經逐一討論後，並經十輪投票，決定共同推薦44人，期別自37期至52期。

44人名單如下：(司法官學院期別)

台北地檢：林逸群（49）、葉耀群（48）、林劭燁（50）、詹騏瑋（51）、蔡沛珊（50）、鄭少珏（46）、盧慧珊（46）

新北地檢：黃冠傑（48）、陳詩詩（48）、李宗翰（49）、許宏緯（49）、彭聖斐（37）

士林地檢：劉東昀（49）、林思吟（49）

桃園地檢：王柏淨（50）、戎婕（49）、洪榮甫（49）

新竹地檢：翁貫育（50）、蔡宜臻（49）

台中地檢：胡宗鳴（45）、林俊杰（46）、周佩瑩（46）、鄭珮琪（49）、王亮欽（46）、陳宜君（47）

彰化地檢：蔡勝浩（51）、洪英丰（42）

南投地檢：張姿倩（46）

雲林地檢：施家榮（52）

嘉義地檢：陳靜慧（46）

台南地檢：郭書鳴（47）、黃齡慧（46）、錢鴻明（47）、柯博齡（44）

高雄地檢：余彬誠（46）、許育銓（48）、任亭（48）、范家振（50）

橋頭地檢：鄭子薇（52）、陳麗琇（46）

屏東地檢：陳妍萩（46）、盧惠珍（48）

宜蘭地檢：黃明正（45）

基隆地檢：江柏青（46）