日本政府12日宣布，《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）在汶萊生效。CPTPP於2018年3月在智利簽署，而今11個創始會員國已全部達成生效。

CPTPP的11個成員國將於15、16日在紐西蘭召開部長級會議，正式決定讓英國加入，對於中國大陸和台灣申請加入CPTPP，也可能進行非正式討論。

CPTPP是基於取消關稅、保護智慧財產權等統一規則推進自由貿易的機制。CPTPP的前身為《跨太平洋夥伴協定》（TPP），原本有12國簽署，但之後美國退出。除日本和汶萊外，還有墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、秘魯、馬來西亞、智利，總共11國達成新協定並於2018年重新簽署。

據日本共同社13日報導，CPTPP創始會員國中最後一個締約國汶萊，通知承擔秘書處職能的紐西蘭稱，該國已於今年5月13日批准CPTPP。

CPTPP的11個成員國將於15、16日在紐西蘭奧克蘭召開部長級會議，正式決定讓2018年協定簽署後提出申請的英國加入CPTPP，亞太自由貿易框架將擴展到歐洲。今年3月，11個成員國就英國作為首個非創始成員加入CPTPP達成了共識。

對於中國大陸和台灣申請加入CPTPP，在紐西蘭召開的部長級會議也可能進行非正式討論。據共同社6月30日報導，圍繞中國大陸申請加盟，馬來西亞、新加坡等對於其加入談判態度積極，另一方面澳洲和日本以「經濟脅迫和不當的貿易限制慣例」為由，堅持慎重姿態。

此次部長會議的主席國紐西蘭持中立的立場。6月28日，紐西蘭總理希金斯在北京與中國國務院總理李強會談，他在之後發布的聯合聲明中明確表示，「歡迎中方申請加入」TPP。在此基礎上指出，實際加入需要滿足「協定高標準的要求」。

5月23日，香港《南華早報》曾引據消息人士稱，中國曾要求澳洲貿易部長法瑞爾明確承諾支持其加入CPTPP，同時拒絕台灣入會。據報導，法瑞爾並未做出承諾，但提到「澳洲不支持台灣入會」。不過，法瑞爾否認報導內容，表示未與中方談及台灣，強調入會案皆需要獲得CPTPP全體會員國同意。

法瑞爾5月訪問北京，與中國商務部長王文濤舉行會談，討論解除貿易障礙議題。據《南早》報導說，在針對澳洲的貿易制裁尚未解除的情況下，坎培拉不太可能公開支持中國加入CPTPP。消息人士說：「澳洲並不反對中國加入CPTPP，但這需要以中國達到CPTPP的貿易標準為基礎。」

《南早》的報導指，法瑞爾曾告訴北京，「澳洲不支持台灣入會」，這是澳洲總理艾班尼斯去年11月曾對外發表的立場。艾班尼斯當時說，坎培拉不太可能支持台灣加入CPTPP，因為CPTPP是給「公認的國家」（recognised nation-states）參與，而非經濟體。

艾班尼斯上述說法引爭議，後來澄清表示，澳洲對台灣入會立場沒有改變。他說，所有入會案都將「按其本身條件」（on their merits）來處理。我外交部也說，澳洲強調對台灣加入CPTPP立場並未改變，歡迎所有符合高標準規範經濟體加入。