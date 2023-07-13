凱道16日將舉行集會訴求居住正義，民進黨總統候選人賴清德近日則喊出居住權三大對策，其中包括將租金補貼加大到每年50萬家戶的補貼量。但民進黨立委高嘉瑜舉民團統計數字指出，租補政策無效有三大主因：房東不同意申請、擔憂房東漲租或拒租、不易取得證明文件。政府為衝高數字而不考慮弱勢優先，查緝詐領也與現實落差太大。租金補貼恐仍是看得到吃不到，一句「不須經房東同意也能申請」無助於解決問題！

「租補被房東擋，申訴推給民團？」高嘉瑜今(13日)在臉書發文提到，12日一篇「關於營建署租金補助諮詢專線，崔媽媽有話想說…」的po文，直接指控「內政部營建署諮詢專線無法提供協助，反而要房客自行致電給民間團體－崔媽媽。」雖說內政部已發文致歉，但就崔媽媽基金會提供的資訊可知：有超過6成的來電向營建署反映房東阻擋申請租補，然而，據營建署去年的統計，「申請租補被刁難」案例卻僅佔極少的16.1％。

高嘉瑜指出，反觀民團的統計數字：多數民眾指出租補無效的三大主因是：「房東不同意申請（78.6％）」、「擔憂房東漲租或拒租（62.6％）」、「不易取得證明文件（53.4％）」，而事實上在去年租補上路後，也頻繁傳出租客因申請租補遭整棟霸凌事件。內政部應確實掌握被房東拒絕申請租補的房客困境，她質詢時也曾提醒內政部應確實了解租屋族困境，絕不是一句「不須經房東同意也能申請」就想解決問題。

「去年租補成效有限，詐領問題更嚴重！」高嘉瑜表示，自去年7月內政部開放「300億租金補貼」申請以來，僅首週申請戶達18萬8369戶，且其中光是舊戶就佔14萬7205戶，申請新戶實際上僅有4萬1164戶，且最終核定戶數也只有27.7萬戶。

高嘉瑜強調，當政府不斷放寬租補條件，甚至為了衝高數字而不考慮弱勢優先（弱勢僅佔核定戶數40％），最終卻也只達成原目標50萬戶的一半，且有14萬是舊戶。不僅因為申請租補被房東刁難，詐領問題日益嚴重也成為阻礙政策推動的罪魁禍首。據民間租賃業者在去年的統計，實務上有超過1成的比例詐領租金補貼！常見手法如：房客申請租補與房東一人一半、租半年偽簽一年賺租補、親友間簽假租約，實際未入住等。

「內政部雖每月交叉比對承租雙方資料，仍防不勝防！」高嘉瑜直言，經營建署統計去年1-8月近30萬戶申請租補，卻僅查獲1件遭詐領18萬，另從2017至今近130億租金補貼，總共也僅查獲遭詐領86萬，顯與民間統計的1成（約13億）相差甚遠。內政部應重新檢視，並研擬相應配套，例如完善此次被詬病的申訴機制、或全面推動租金實價登錄，才能讓這些刁難房客、詐領租補的房東無所遁形，也期盼內政部未來能做得更好。