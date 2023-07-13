兩岸電影交流委員會主任委員朱延平導演（左）以及大陸電影代表團團長閻曉明。（羅永銘攝）

暌違3年，「第14屆兩岸電影展」迎來了兩岸電影人的重啟交流，首團來訪的大陸電影代表團今（13日）正式抵台。包括一出道就獲得張藝謀賞識的女星王佳怡、曾獲得百花獎最佳男配角的王傳君、與徐皓峰多次合作而為台灣影迷所熟知的宋洋、還有因演出《如懿傳》中惡女玫嬪而爆紅的何泓姍以及歌手出身卻在戲劇大放異彩的李茂將攜手來台，一起演出《不二兄弟》的好兄弟林哲熹更是特地向劇組請假，專程來參加兩岸電影展的開幕式，笑說想帶著大家好好地吃吃喝喝。

今年參展的8部電影作品包括了《滿江紅》、《中國乒乓之絕地反擊》、《無名》、《獨行月球》、《臍帶》、《宇宙探索編輯部》、《不止不休》及《不二兄弟》，導演張藝謀更是驚喜獻聲開幕式，親自錄製了一段影片介紹自己執導的《滿江紅》，包括沈騰、易烊千璽、王一博、姚晨等人氣演員也都有親自錄製影片問候台灣影迷。在影人加持下，今年兩岸電影展票房再創佳績，由人氣偶像易烊千璽、王一博主演的《滿江紅》與《無名》，一開售就秒殺，而充滿荒誕與另類浪漫的《宇宙探索編輯部》更深受影迷歡迎，異軍突起也全數完售。

開幕式在兩岸電影交流委員會主任委員朱延平導演以及大陸電影代表團團長閻曉明的啟動儀式下，揭開為期1週的影展活動，朱延平導演在開幕致詞上笑說：「以前都是李行導演站在這裡講話，他在2009年創辦兩岸電影展，不只把台灣的好片送到大陸，也把大陸的好片送到台灣，目前為止，除了完售場之外，其他電影的滿座率預估也將逼近8成，可以說是歷年來最佳成績，就連影展DM都意外搶手，真可以說是苦盡甘來啊！」大陸代表團團長閻曉明也說希望這次能收穫滿滿，「李行導演在天之靈看到兩岸電影展如期開幕一定會很開心」。

「第14屆兩岸電影展」即日起在台北誠品電影院展映，時間預計將放映到7月17日。