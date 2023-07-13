北市府舉辦提升社區治安研習活動。（警方提供）

台北市政府為持續推動安全宜居城市，擴大社區參與，13日在台北市松山區公所禮堂，舉辦2023年社區治安研習觀摩活動，全市計110餘名社區治安工作者參加，藉由講授及演練方式，灌輸社區治安觀念、相互交流學習，提升社區治安工作成效，市長蔣萬安也出席主持綜合座談。

研習活動在內政部核定的標竿社區「松山區安平里」舉辦，編排符合「在地」、「持續」、「務實」的社區治安營造及防救災課程，邀請台大氣候天氣災害研究中心博士林永峻，講授「社區防災你我他 水災與地震防護」、警大教授李宗勳講授「社區治安與韌性社區 警力有限、民力無窮，社區警政再出發」。

另由北市家暴既性侵害防治中心副主任王儀玲，講授「家暴與社區防制」等課程，將理論與實務充分結合，提供與會人士最新見解與作法。安平里里長洪溫滿也就經營、打造社區治安提出經驗分享。

參與綜合座談會之人員包括警政、消防、社政、民政等領域，市長蔣萬安期許，藉由綜合座談充分討論社區治安相關問題及經驗交流，朝向「社區治安化」、「治安生活化」目標，讓社區居民獲得更安全、安定及安心的生活環境。