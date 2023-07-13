據中國台灣網報導，7月11日，「首屆吉台經貿文化交流洽談會」在長春開幕。本次活動由吉林省人民政府主辦，吉林省人民政府台灣事務辦公室、民革吉林省委會、吉林省商務廳承辦，會議主題為「把握新機遇 共謀新發展」。新黨主席吳成典，大陸全國台企聯會長李政宏等260位台商參加了開幕式。

吉林省副省長李國強在致辭中表示，吉林省是大陸重要的老工業基地、商品糧基地和人文科教大省、生態大省。近年來，吉林省持續深化對台經貿合作交流，他希望深化吉台經濟、科技、文化、教育、青年等領域的交流合作，全面提升吉台交流層次和合作水準，希望台商台企更多地瞭解吉林、投資吉林、創業吉林。

大陸國台辦經濟局局長張世宏表示，舉辦「首屆吉台經貿文化交流洽談會」，將進一步推動吉台兩地經貿文化交流，也將進一步推動兩岸同胞走近走親。他希望台商同胞更多關注吉林、投資吉林，共享東北振興戰略的發展機遇。

吳成典在致辭中表示，在中國大陸崛起階段，他相信吉台之間的交流會越來越多，關係也會蒸蒸日上，兩地同胞共同努力，合作共贏。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，「我們願以此為契機，加強與吉林的聯繫與合作，發揮雙方優勢，協助更多的台商台企走進吉林、瞭解吉林、在吉林興業發展，實現雙方互利共贏。」

當天，與會台商參加了項目推介會和經貿文化交流洽談會等會議。按照活動日程，與會台商還將赴吉林市、長白山等地考察，參加項目推介會等。