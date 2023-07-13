今（13）日晚間18時許，新北市五股區成蘆橋下靠近1號越堤道處發現一具男浮屍，經消防人員打撈上岸後交由警方處理，經查身分為失蹤人口協尋人73歲楊姓男子，警方通知家屬到場。

警方表示，73歲楊姓男子，患有癲癇、失智症，家屬說楊男平常因患有失智症常會亂跑，昨天一開始看到站在橋上，後面就找不到人了，21時許家屬向警方通報協尋，家屬跟同仁有到那附近尋找，但沒有找到，直到今天晚間被民眾發現，全案依規定報請相驗。