國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，競辦執行長金溥聰今（13）日接受網路節目「今天誰來沛」專訪時，侯友宜有優良特質，黨主席都說過，換侯是不可能的事，但為何要鬧，後面金主是誰，打的是什麼算盤，他都知道內情。金溥聰更強調，現在民進黨坐山觀虎鬥，內鬥不解決，7月23日全代會後還是會持續，就像「青春痘膿包一定要擠出來」。

金溥聰今日強調，侯友宜有優良特質，雖不一定符合期望，但把侯畫成「他們」就中了計，他會跳出來說明，希望呼籲這樣做法會讓民進黨快樂在心頭是「親痛仇快」，黨主席都說過，換侯是不可能的事， 但為何要鬧，後面金主是誰，打的是什麼算盤，他都知道內情。

「存在才是力量」金溥聰說，今天不把事情講明白，這仗就不能打下去，就像青春痘必須要把膿包擠出來，否則723全代會過後，他們心裡還是不服，最重要是拿回執政權，必須要認清事實，國民黨支持者若排斥自己人，就是中對方的計，別人坐山觀虎鬥，是勝利的阻礙。