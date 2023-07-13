台北市某國中傳出溜冰教練涉嫌性侵女學生，教育局表示，該校9日接獲家長通報，決定14日召開性別平等教育委員會審理，該教練在該校已無教學工作。

教育局表示，將持續提醒及要求學校務必落實校園性別平等教育工作，提高校內教職員、運動教練及學生對性騷擾、性侵害、性霸凌、性別平等及身體自主等意識。

教育局強調，校園性平事件零容忍，若師生性平事件屬實，嚴重將依《教師法》予以解聘，且終身不得聘用，並登錄於不適任教育人員系統。

教育局指出，會持續督導學校依性平案件處理流程儘速完成調查，秉持公正依調查結果處置。

此外，教育局表示，已向學校重申任用或進用專、兼職人員前，應依《性別平等教育法》先行至各教育領域不適任人員通報及查詢系統，確認是否不得進用。聘用後也應與運動教練簽訂契約，定時至查詢系統查詢及更新外聘教練資訊，善盡管理責任

教育局表示，已要求各級學校強化教職員工及學生性別平等教育及對性侵害、性霸凌及性騷擾之法律認知，尊重及捍衛自己與他人的身體自主權；各校性別平等教育宣導及教學成果公開在學校網站性別平等教育專區，並於性別平等教育專區公告提供學生通報管道，讓學生能安心即時反映相關案件。

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