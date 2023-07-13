台南本土登革熱累計311例，台南登革熱防治中心疫調發現，家庭群聚比例逾1成，由於確診者家屬多未採血檢查，因此，家庭群聚感染數據可能遠高於1成。登防中心呼籲，疫情以來，曾有1家四口先後確診案例，也有孫子回阿嬤家遭蚊叮咬等，提醒民眾務必提高警覺。

台南市本土登革熱今天新增12例，其中東區6例、仁德區3例、北區2例、歸仁區1例，年齡介於12歲至75歲，7例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

登防中心指出，本次確診者多半為年長者，其中50歲以上就占了6成1，年齡最小的是7歲，最年長的是95歲，目前已有1例重症，為永康區的84歲阿嬤，目前在醫院治療中。

登防中心主任蘇世彬呼籲，台南登革熱傳播主要病媒蚊為埃及斑蚊，牠一次吸血就可能將病毒傳染給3至4個人，「一次吸到飽」的概念，也因此常見一家多人群聚感染。

他提醒，年長者或有慢性病史者為登革熱重症高風險族群，如出現登革熱警示徵象，如腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢溼冷、出血（如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等），嗜睡或躁動不安等症狀，必須立即就醫治療；尤其這段期間盡量穿長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，避免被病媒蚊叮咬。