演出《玫瑰人生》的南韓女星崔真實因輕生離世後，留下一對兒女（崔煥熙、崔俊熙）與外婆一同生活。豈料，崔俊熙日前卻在社群上爆出外婆鄭玉淑(音譯，정옥숙)非法侵入其住居的事件，一時引發討論聲浪。對此，崔俊熙近日上節目時卻疑似因為輿論壓力改口了。

崔俊熙於2017年時，曾在社群上發文曝光被外婆痛打的經歷，全文在網上引發極大回響，也讓警方立案調查。對此，南韓警方偵查後宣布鄭女士並無家暴嫌疑，給予其不起訴處分，當時崔俊熙有對此發文表達看法，事後也刪除相關的貼文，看似風波已然平息。然而，綜合《中央日報》、《韓國經濟》等韓媒報導，在本月月初時，崔俊熙指控外婆私闖民宅，而警方也對其展開調查，雖然鄭女士辯稱是受到崔煥熙要求，到其家中照顧貓咪，但崔俊熙11日在IG上以限時動態曬出多張監視器畫面，其中可見到與外婆發生口角的場景，看似在反駁外婆的說法。

相關消息曝光後卻在韓網論壇THEQOO上掀起討論，且有幾則貼文中充斥著批評崔俊熙的留言，其中可見網友指出：「如果我天一亮就將外婆趕了出去，我會罵自己是忘恩負義的孩子」、「再怎麼說，她都是養育你的人」、「你根本就忽略了對方生氣的原因，只記得『她在罵我這件事』。」

對此，她近日在節目《Caracula's Detective Office》中再度提及對外婆的想法：「我小時候與外婆一同生活，但與她的感情裂痕卻在相處過程中逐漸加深。」而被問及私闖民宅的事件時，她也道歉：「我不知道事情會變這樣，外婆因為我受傷和痛苦，我心裡也不好受。」透露若是能讓外婆消氣，願意正式向她道歉。而該影片的結尾，也以字幕表示崔俊熙在訪問結束後，到警局取消對外婆的告訴。

崔俊熙回應指控外婆私闖民宅的事件。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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