獲美國總統拜登提名擔任美國聯合參謀總長的空軍參謀長布朗將軍（CQ Brown）表示，美軍在電磁譜域的抵禦和攻擊的能力因為數十年的衰退而大幅減弱，這導致美軍在未來的高科技戰場上，特別是電子作戰（簡稱電戰）方面變得脆弱無力。布朗將本週更直言，在面對主要對手時候，聯軍將難以招架，等於承認了目前落後了中國大陸電戰能力。
據美國《防務新聞網》（Defense News）12日報導，布朗將軍在本週的確認聽證會上告訴參議員們，經過多年與裝備較差的弟隊勢力，特別是長期在中東地區的戰鬥後，美國軍方在電戰方面已經「喪失了肌肉記憶」。
冷戰結束後，精妙的電戰系統開發的優先度逐漸降低。世界大國如中國大陸則趁機填補這一空白，例如，北京在2015年成立了戰略支援部隊，意識到頻譜主導的價值。現代軍隊依賴頻譜執行從通訊、武器引導、導航到欺騙等一切任務。
布朗將軍在回答提交給參議院武裝服務委員會的問題中寫道：「電戰行動具有動態性。美國、盟國、夥伴和對手在電戰領域的能力不斷變化，這構成了不斷的挑戰，要在適當的時間將合適的能力提供給合適的作戰人員，以應對正確的威脅，保持作戰能力的相關性。」該委員會於11日（週二）舉行了提命聽證會。
他繼續說道：「這取決於對手，但面對我們最先進的對手，聯軍可能正面臨…難以招架電戰攻擊的挑戰。」
布朗過週二表示，重振美國電戰能力的工作仍需完成，並指出「最大的阻礙是心態的轉變」。
他說：「我們通常將電戰視為支援其他武器系統，以及其他能力的一環。但在現代戰爭中，電戰可望成為實現預期戰略效果的主要力量，特別是在衝突發生之前的階段，畢竟理想的情況下，我們希望戰鬥能夠避免。」
空軍官員在預計在去年9月份宣布了一項名為「衝刺」（Sprint）的計劃，以確認出美國電戰的不足之處並提出改善措施。在此之前，該部隊啟用了第350頻譜戰部隊（350th Spectrum Warfare Wing），這是一個開創性的單位實體，旨在優化電戰能力並提供維護和技術專長。
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