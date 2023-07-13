獲美國總統拜登提名擔任美國聯合參謀總長的空軍參謀長布朗將軍（CQ Brown）表示，美軍在電磁譜域的抵禦和攻擊的能力因為數十年的衰退而大幅減弱，這導致美軍在未來的高科技戰場上，特別是電子作戰（簡稱電戰）方面變得脆弱無力。布朗將本週更直言，在面對主要對手時候，聯軍將難以招架，等於承認了目前落後了中國大陸電戰能力。

2021年2月23日，美第7騎兵團第1中隊 「Wild Bill」排的一名美軍士兵在「聯合決心XV」期間進行電戰訓練資料照。（DVIDS）

據美國《防務新聞網》（Defense News）12日報導，布朗將軍在本週的確認聽證會上告訴參議員們，經過多年與裝備較差的弟隊勢力，特別是長期在中東地區的戰鬥後，美國軍方在電戰方面已經「喪失了肌肉記憶」。

2020年5月11日，第3步兵師第2裝甲旅級戰鬥隊電子戰專家向波蘭軍官演示如何使用電戰設備資料照。（DVIDS）

冷戰結束後，精妙的電戰系統開發的優先度逐漸降低。世界大國如中國大陸則趁機填補這一空白，例如，北京在2015年成立了戰略支援部隊，意識到頻譜主導的價值。現代軍隊依賴頻譜執行從通訊、武器引導、導航到欺騙等一切任務。

布朗將軍在回答提交給參議院武裝服務委員會的問題中寫道：「電戰行動具有動態性。美國、盟國、夥伴和對手在電戰領域的能力不斷變化，這構成了不斷的挑戰，要在適當的時間將合適的能力提供給合適的作戰人員，以應對正確的威脅，保持作戰能力的相關性。」該委員會於11日（週二）舉行了提命聽證會。

他繼續說道：「這取決於對手，但面對我們最先進的對手，聯軍可能正面臨…難以招架電戰攻擊的挑戰。」

布朗過週二表示，重振美國電戰能力的工作仍需完成，並指出「最大的阻礙是心態的轉變」。

他說：「我們通常將電戰視為支援其他武器系統，以及其他能力的一環。但在現代戰爭中，電戰可望成為實現預期戰略效果的主要力量，特別是在衝突發生之前的階段，畢竟理想的情況下，我們希望戰鬥能夠避免。」

空軍官員在預計在去年9月份宣布了一項名為「衝刺」（Sprint）的計劃，以確認出美國電戰的不足之處並提出改善措施。在此之前，該部隊啟用了第350頻譜戰部隊（350th Spectrum Warfare Wing），這是一個開創性的單位實體，旨在優化電戰能力並提供維護和技術專長。