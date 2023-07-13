大陸央視新聞用戶端報導，江蘇省鎮江市中級人民法院13日一審公開開庭審理大陸前銀監會黨委委員、副主席蔡鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權獲利5.19億元（人民幣，下同，約合新台幣22.317億元）案，蔡鄂生最後陳述當庭認罪悔罪。

江蘇省鎮江市人民檢察院指控：2006年至2021年，被告蔡鄂生利用擔任前銀監會黨委委員、副主席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在融資貸款、業務承攬、職務提任等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合4.09億餘元。

2018年至2021年，蔡鄂生利用曾任前銀監會黨委委員、副主席的職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在股權轉讓、融資貸款、工作調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合1.1億餘元。

2010年至2013年，蔡鄂生在擔任前銀監會黨委委員、副主席期間，違反法律法規和相關規定，在履行監管職責過程中徇私舞弊，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。檢察機關提請以受賄罪、利用影響力受賄罪、濫用職權罪追究蔡鄂生的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，質證被告蔡鄂生及其辯護人，控辯雙方在法庭主持下充分發表辯論意見，蔡鄂生最後陳述當庭認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。人大代表、政協委員和各界群眾40餘人旁聽了庭審。