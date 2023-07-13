王佳怡很開心自己一出道就能合作到多位優秀前輩。（羅永銘攝）

20歲大陸新生代女星王佳怡，在今年最賣座的陸片《滿江紅》中飾演舞姬「瑤琴」，她今（13日）出席兩岸電影展開幕式，接受聯訪時透露自己，去年大二暑假就被導演張藝謀相中演出，透露接到角色時很激動，「我從來不敢想像能拍到張藝謀導演的作品」，並直呼，被稱為新科「謀女郎」，是壓力也是動力。

王佳怡繼續分享和張藝謀合作的感想，她說，張藝謀是個不罵演員的溫柔導演，會一句一句地教導，以及演員該怎麼面對鏡頭，憶起當時拍攝的第1場戲，她緊張到忘詞又冒汗，「 心裡很難過，那場拍了一整個下午，但越不好意思越拍不好，惡性循環，在導演慢慢地引導之下才拍好，感謝大家都很耐心地等待我」。

片中還有場她被易祥千璽賞巴掌的戲，王佳怡坦言，只是借位，拍2次就過了，易烊千璽也有先問她可以接受的力道，拍完後還頻跟她說不好意思。而她也透露，因為拍攝時必須長時間戴著「手枷」，所以手腕全是瘀青，「我就會用遮瑕膏去遮，還有一場馬房的戲，我被推倒，然後背部全部被雜草刺進皮膚」。

該片票房高達45.46億人民幣（195億6500萬台幣），王佳怡也笑曝：「他們非常喜歡張藝謀作品，我爸媽老有面子了！還會發朋友圈宣傳，但我有跟我媽說不要太常炫耀。」她也提到，自己走演員這條路，爸媽是完全支持，「他們支持我的任何決定」，但因為沒辦法包場，只能「包排」邀請親朋好友來看電影。

最後，被問到是否有最想合作的台灣明星，王佳怡害羞表示，自己從小就很喜歡周杰倫，近期更準備要搶周杰倫的演唱會票，至於最喜歡周杰倫的哪部作品？王佳怡秒答《滿城盡帶黃金甲》，高情商回「因為那是張藝謀導演的作品」，她也分享自己高中時曾和媽媽來台旅遊，有去了阿里山、墾丁和台北101等景點。