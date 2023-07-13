引退10年的日本傳奇AV男優加藤鷹今（13日）正式宣布將重返成人螢光幕，將於7月14日至18日，連續五天的晚間9點在SWAG平台與當家主播合體，挑戰血脈噴張的大尺度限時直播，更預告用招牌金手指「連結」前輔導長內內。

加藤鷹來台的第一場復出表演，將在明日晚間與前輔導長內內合播，只要觀眾動動手指，下指令給加藤鷹，就有機會看到金手指與內內的「深度連結」，加藤鷹更預告要用塵封已久的金手指嗨翻直播間。此外，加藤鷹也預計在15日晚間出沒信義商圈與台北101，攜手主播進行臉紅心跳的街頭挑戰。

SWAG表示，本次加藤鷹來台不僅會在直播中秀出金手指，更會現身國內AV片場，除擔綱特別演出，也會在場外擔任技術監督，將他多年的征戰經驗指導給本土演員。

加藤鷹也透露，台灣成人產業的創作環境優良，本次訪台目的也是希望能替日本素人或AV演員開闢一條新道路，吸引更多日本人到台灣發展。加藤鷹也感性說道，在機場看到台灣人的熱情後十分感動，坦言雖然引退10年了，但沒有被台灣忘記，也因此考慮是否該在台灣「重新出道」。