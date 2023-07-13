香港女星黃心穎2012年參加香港小姐選美榮獲亞軍，外型甜美、身材高挑，入行不久就收穫一票粉絲，有無數戲劇和主持邀約，演藝事業前途一片光明，不料2019年爆出與男星許志安的不倫婚外情，名聲瞬間一落千丈，無奈飛美國進修避風頭，時隔4年她重新回到演藝圈工作，近日舉辦歌友會卻只有3位歌迷到場，引起網上熱議。

根據《香港01》報導，黃心穎13日舉辦粉絲見面會，她以歌手身分現身，在現場分享復出的心路歷程，影片中可以看到現場除了工作人員還有三名粉絲，一人舉著一個牌子，拼成黃心穎的名字，不過畫面傳上網後卻被網友酸復出失敗，「這三人還是公司雇的吧」、「這真的太好笑了，不知從哪裡開始笑哈哈哈哈哈哈」、「這三個人會不會是花錢顧的」、「糊豆都不可能只有三個粉絲」、「三個可能是工作人員裝的吧」、「花錢雇能不能雇多幾個，這樣好沒面子」、「但凡少一個人都湊不出這個名字」。

黃心穎今年2月推出單曲〈Crown Me〉，歌詞大意提到「為了迎合別人的標準，人往往會偏離自己真實的樣子」，影片展現唱跳才能，留言區一片罵聲，許多網友仍無法原諒她插足鄭秀文婚姻，她6月再推出單曲〈沙包〉，歌詞自稱是罪人，受到打擊仍要含著血淚前進，雖然仍有部分網友謾罵，但也有鼓勵留言湧入。而這次見面會是《Yahoo Lunch K》舉辦，粉絲名額是平台抽獎選出，不過在抽獎貼文下有不少網友怒罵「偷吃別人老公是什麼感覺？」、「怎麼可以這麼不要臉」。