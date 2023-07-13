2023台中銀行亞洲男子排球挑戰盃續在台北市立大學天母校區體育館、台北體育館兩地較勁，泰國今天大戰五局後，以3比2險勝印尼，巴林3比1勝澳洲，繼韓國和越南後，搭上四強列車。

解析四強隊伍，除韓國本就是傳統強隊和奪冠大熱門，人口僅有154萬的巴林繼去年首度參加亞洲盃（亞洲男排挑戰盃前身），便拿下銅牌後，今天又打敗曾三度打進VNL國家聯賽的澳洲，躋身四強，讓人眼睛為之一亮。

巴林隊教練RUBEN表示，排球在巴林是足球外第二受歡迎的運動，挑選身材高大球員從青少年開始培養，該隊賽前一個月成軍，此行目標就是盡力把能贏的都贏下來，前一場輸印尼很可惜，所幸今天贏澳洲保住四強。

今天鏖戰5 局才分出勝負的泰國和印尼，有許多共同點。兩隊同樣地處東南亞，執行教練都是外國籍，闖進四強的泰國隊主教練朴基元是南韓籍，要拚第五名的印尼隊主教練蔣杰，則是中國籍。

泰國隊教練朴基元大有來頭，曾是南韓國家隊成員的他參加過兩屆奧運、兩屆世錦賽，在亞運會拿過一金一銀，曾執掌南韓隊、伊朗隊和義大利隊兵符，此次泰國是向FIVB國際排球總會，申請朴基元於今年三月到泰國執教。

初次帶泰國隊，朴基元說：「各國風土民情和文化不同，就是要入境隨俗，找出最適合泰國隊的打法，提供最佳的幫助，雖然泰國和南韓的實力不同層級，但對排球的熱情是一樣的。」

原本是泰國隊主教練的助理教練SUPAJIRAKUL透露，這是泰國繼1993年聘請日本和中國教練各一名後，時隔30年，再有外籍教練執掌泰國男排隊兵符，他自己也從朴教練身上學到很多。

率領印尼在東南亞運動會男子排球賽三連霸的中國籍教練蔣杰，曾是中國男排隊成員，拿過兩屆亞運金牌，退役後擔任天津隊教練，曾到紐西蘭、羅馬尼亞任教，2021年10月先獲聘到印尼俱樂部隊，去年4月被印尼國家隊延攬。

排球在印尼受歡迎程度僅次於羽球，也是團體運動員最強一項，此次蔣杰任務是到杭州亞運結束，挑戰盃結束後，將再參加7月21至23日、以及28至30日，由越南、菲律賓、泰國和印尼四個國家角逐的第一屆東南亞排球聯賽。

蔣杰說，3周前成軍的印尼隊球員鬥志旺盛，不會輕言放棄，可惜在身材上較吃虧，如果再加上好身高，表現絕不止於此，再者就是伊斯蘭教有齋戒日等，訓練日程比較容易被打亂，但這是人家的風土民情，必須給予尊重。

蔣杰坦言，另一項「文化」較令他頭痛。「印尼隊有類似學長制，資深球員意見特別多，想把老球員換掉需要花較長時間溝通。」2比3敗給泰國，蔣杰說：「近三年東南亞運動會沒遇到泰國，球員太輕敵，主力舉球員第一局就受傷退場也影響很大。」