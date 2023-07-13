在瓦格納首領普里格津批評俄羅斯國防部無能，進而引發兵變事件之後，又一名俄羅斯前線指揮官也出面批評俄國防部，說的內容與普里格津類似。伊凡‧波波夫少將(Ivan Popov) 是第58集團軍司令，該部隊在札波羅熱抵抗烏克蘭反攻，他指責國防部領導層沒有提供足夠支持，「簡直是背叛前線的部隊」。波波夫的怨言在網路上發表後，現已被免職。

CNN報導，波波夫提到前線的慘況，他對俄軍缺乏反砲兵作戰、缺乏砲兵偵察站，以及俄軍兄弟持續被敵人(烏克蘭)炮火轟炸，造成的大規模傷亡的現況，感到非常的痛心，也對莫斯科的國防部高層有許多怨言。

這段抱怨錄音是何時錄製並不清楚，僅知是俄羅斯議會議員、南部軍區前副司令安德烈•古魯列夫(Andrey Gurulev)發表的，他將波波夫的說話內容發佈在電報網(Telegram)上。可能是波波夫參與某次軍事會議後，與古魯列夫分享自己的開會心得。

波波夫說：「我還在會議上提出了一些其他問題，就在最高層人物面前不留情面的直指俄軍目前的困境。我不想撒謊。」

「正如許多指揮官所說的一樣，烏克蘭反擊部隊無法從正面突破我們的陣地，但是，我們的參謀高層卻沒有提供我們急需的支援，反而在後方背刺我們。」

這位將軍在錄音中還表示，在會議之後，國防部長紹伊古就把他給開除了。他指責克里姆林宮高級官員犯有叛國罪。

第 58 集團軍總部設在俄軍佔領的別爾江斯克市(Berdyansk)，此處也是烏克蘭反攻部隊的主要目標，烏軍持續以精準武器打擊別爾江斯克。前兩天，烏克蘭利用英國提供的風暴影巡弋飛彈，打擊58集團軍後備指揮所，成功擊殺俄羅斯南方軍區副司令奧列格•佐科夫中將(Oleg Tsokov)。

波波夫顯然已知此事，他對第58集團軍的士兵說：「我心愛的鬥士們，我得整理一下自己的思緒，這兩天發生了很多事情。我將盡我所能，讓你們更容易戰鬥，並且盡可能活著回來。」

親克里姆林宮的官員譴責，公開發布語音「是一場政治秀」。俄羅斯聯邦委員會第一副議長、特殊軍事行動議會工作組組長安德烈•圖爾恰克(Andrey Turchak)表示「波波夫的說話不應被公眾得知，他只對第58集團軍的指揮官和士兵的聊天群中分享。」

「古魯廖夫議員以某種方式獲得這段錄音，並且進行政治表演，實在不應該。」

戰爭研究所( ISW)說，第58集團軍是俄羅斯部隊當中，相當善戰的一支部隊，他們一直在保衛札波羅熱奧里希夫(Orikhiv)方向的俄羅斯陣地，而烏克蘭反攻部隊也一直試圖在那裡取得突破。

ISW表示，如果波波夫的抱怨錄音屬實，這證明俄羅斯欠缺預備隊，無法與疲累的前線部隊輪換，這也顯示俄羅斯的防線很脆弱。

三個星期前，瓦格納集團首領普里格津，發動了一場短暫的兵變，而他的主訴求就是抱怨俄羅斯國防部對前線部隊缺乏支持，造成愈來愈嚴重的衝突。