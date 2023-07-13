許多人都被睡眠問題所困擾，努力尋找適合的寢具只為了能夠好好睡上一覺。一位媽媽分享，她過去在好市多買了一款枕頭，深獲兩個兒子喜愛，每晚讀幼稚園中班的哥哥都很委屈的讓給2歲弟弟用，不過某天哥哥半夜哭醒說想要枕頭，讓媽媽心疼得上網求救，希望能夠再買一顆一樣的枕頭，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說明，她的兩個兒子都很喜歡該款枕頭，每晚哥哥會把枕頭讓給弟弟睡，不過最近哥哥半夜哭醒，喊著他也想要枕頭，讓媽媽感嘆哥哥既委屈又堅強，希望為他買到心儀的枕頭。

原PO提到，該款綠色枕心的枕頭是多年前所購買，她已經遺忘品牌與型號，雖然也曾想過把枕頭分成兩半，但這樣枕頭一邊有壓縮、另一邊沒有，形狀會變得很搞笑，加上遍尋各大寢具行無果，她才會選擇發文求救，該款枕頭不像一般乳膠枕Q硬而是相當鬆軟，睡起來沒什麼支撐力，但同時也有回彈的反饋感。

對此，許多人紛紛回應，「真的很鬆軟嗎？我也想買了」、「抹茶口味的，睡起來有股淡淡的清香」、「好懂事的哥哥，半夜哭醒好捨不得」；有內行人指出，該款枕頭應該就是好市多官網限定的P牌支撐記憶枕，原PO購買後發現，現在的枕心改為天藍色、較紮實，大兒子試睡後馬上喊說「這個跟弟弟的不一樣」，因此她決定先讓爸爸睡一陣子再觀察。