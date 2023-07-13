客語男歌手劉劭希曾多次獲金曲肯定，凡是與音樂相關的客家活動，通常他都會受邀參加，最近客家世界博覽會的開幕音樂會，他就是表演嘉賓。但劉劭希今（13）日卻怒喊退出，接露主辦單位無禮要求；聲明中提到自己支持MeToo運動，被主辦方要求演唱新寶島康樂隊的歌曲，但其中2人（陳昇、黃連煜）涉嫌性騷，他還被禁止演唱個人創作。

劉劭希是知名音樂創作人，也是一名客語歌手，致力於創作客家語言音樂，曾獲金曲獎11次提名，4次獲獎，說他是「客語歌王」也不為過；而最近將舉行的客家世界博覽會，在開幕音樂會上他是表演嘉賓，但他今日卻在臉書發重大聲明，表示與主辦方溝通無果，決定退出演出。

新寶島康樂隊由歌手陳昇（左起）、阿Van、黃連煜組成，而陳昇跟黃連煜近日都爆出Metoo事件。（圖／取自中時資料庫，粘耿豪攝）

在劉劭希的聲明中，提出主辦單位要求他演唱3首新寶島康樂隊的歌曲，且禁止他演唱個人創作；對此他表示自己支持MeToo運動，但歌曲的主要演唱者都有性騷和性侵疑慮，「我拒唱性侵性騷嫌疑犯的歌曲」；另外劉劭希認為新寶島康樂隊的歌曲是福佬語為主，客語原住民語為輔的歌曲，他卻不能演唱純粹客語創作，直言「瞧不起客家音樂？」。

最後劉劭希痛心地說，「在客家博覽會上打壓客家的創作，這就是妥妥的客家自卑感」，且點名活動音樂總監，請他用功一些，在客家音樂的理解上；而他也鄭重強調，「我堅決反對客家博覽會不准唱客家創作，我堅決反對演唱性侵者的歌曲」。

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