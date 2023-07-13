柔伊黛絲香奈加盟《舞出新方向》第3季。（Apple TV＋提供）

Apple TV＋喜劇影集《舞出新方向》（Physical）即將推出第3季，近日釋出最新預告，由《麻辣賤諜》蘿絲拜恩（Rose Byrne）續演「韻律操女王」席拉D魯賓，網羅《戀夏五百日》女主角柔伊黛絲香奈（Zooey Deschanel）加盟演出，也是柔伊繼《俏妞報到》後首次回歸小螢幕，更為影集特別換上全新造型，頂著一頭金色大波浪捲髮，並身著繽紛健身服和真理褲，變身「健身女神」俏麗登場，可愛又迷人的反派角色讓人眼睛為之一亮。

《舞出新方向》第3季故事將圍繞在「韻律操女王」對決最強宿敵「健身女神」在劇中將有不少精彩對手戲，將會擦出什麼樣的新火花，令人非常期待。曾獲金球獎及黃金時段艾美獎最佳女主角提名的柔伊黛絲香奈在這季飾演凱莉齊爾馬丁，一位網路喜劇女星決心加入時下正夯的健身運動產業。柔伊黛絲香奈談到自己的角色時形容「凱莉就像是席拉的影子，她將在各個層面挑戰席拉。而她們亦敵亦友，她既是席拉的陪襯品，席拉也對凱莉如癡如醉。」

柔伊提到自己非常熱愛這部影集，也喜歡「凱莉」這個角色，同時表示「這與我以前演過的任何角色都截然不同」，她補充說：「作為演員，完全不同的外表會給你一定的自由。當身體變化的程度與成為特定角色的創造性相匹配時，就會產生一種具有爆炸性的魔力，真的非常有趣！」特別的是，頂著嶄新造型的柔伊，在工作室裡走來走去也沒有人認出她來，日前柔伊將照片發佈在社群，並下標「她是誰？」引發網友熱烈討論。

《舞出新方向》背景為80年代的聖地牙哥，席拉D魯賓擺脫了不滿意的婚姻，從受盡委屈的家庭主婦搖身一變成了「韻律操女王」風靡全國，卻和房產大亨有著危險的關係，席拉不得不面對一直以來羞辱著她和壓抑的聲音。在知心好友兼事業夥伴的陪伴下，席拉的韻律操帝國持續往巔峰發展，並重拾了信心和內在的力量。

在第3季的故事中，隨著「健身女神」凱莉齊爾馬丁的出現，席拉發現自己的地位遭受挑戰，將迎來前所未有的危機，凱莉不僅成了席拉的最強勁敵，還在她的腦中揮之不去，凱莉的存在是否將破壞席拉一直以來努力維持的穩定，然而，這場「健身界」的競爭，席拉將不惜堵上一切，喊話只許成功不許失敗。《舞出新方向3》8月2日起，每周三在Apple TV＋上線，首播前兩集，每週更新一集。