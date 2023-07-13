美國賭城拉斯維加斯知名飯店凱薩宮，周二（11日）發生一起綁架案。一名男子把自己反鎖在飯店房間並挾持一名女子為人質，男子砸破窗戶後把房內電視機等物品陸續扔下樓。對峙6小時之後，警方終於逮捕這名疑似嗑藥多天的男子，人質平安無事。

綜合美聯社、《今日美國》、《紐約郵報》報導，賭城警方周三發布逮捕文件說明，35歲嫌犯男子馬尼斯（Matthew Mannix）周二把一名女子強行拖入拉斯維加斯大道上的飯店「凱薩宮」（Caesars Palace）21樓的2128號房，把自己與女子反鎖房內。這名女子當時也處於受到藥物影響的狀態。

警方說，周二上午有多名住客向飯店反映有噪音問題，飯店在上午9時15分左右報警。飯店保全與警方到馬尼斯住宿房外了解狀況，房內有一名男人回應「你們如果不走，後果不堪設想」，後來傳出一名女子的聲音描述房內男子有一把刀。男子多次開關門嘲弄警方、自稱手裡有槍，他威脅，只要警察闖進房間，他就開槍。

The Las Vegas Metropolitan Police SWAT team was called to the scene after a man allegedly took a woman hostage in a Caesars Palace hotel room. The man then broke a hotel window and threw objects onto the pool area below. pic.twitter.com/Pg1AXUJIvk — CNN (@CNN) July 13, 2023

美國賭城知名飯店凱薩宮11日發生男子挾持女子反鎖房間內的事件，與警方對峙6小時。

接近上午11時，馬尼斯砸破房內對外窗戶玻璃，下方正好是人滿為患的飯店游泳池，泳客紛紛抬頭張望。馬尼斯開始從21樓高處把房內家具物品扔出窗外，包括電視機、迷你冰箱、檯燈、咖啡機、吹風機、桌子等物品，據美聯社正好在飯店內度假的記者描述，這段過程持續大約1小時。飯店人員高聲要求泳客疏散，氣氛嚇人，有些泳客以為飯店內有槍手。泳客說，約30分鐘後，飯店才宣布住客可回房。

特警隊上午11時50分到場處置，並未開槍。警方下午2時39分逮捕馬尼斯，挾持事件宣告落幕。馬尼斯被控4項重罪罪嫌，包括綁架、破壞財物、拒捕等。他大肆破壞房內陳設，財損金額估逾5萬美元（約新台幣155萬元），最終數目尚未確認。入房搜查的一名警方人員說，「這是我擔任警探18年來看過最嚴重的財物毀損狀況」。

11日大鬧美國賭城「凱薩宮」的男子馬尼斯。（美聯社）

警方指出，馬尼斯與房內的女子入住飯店「短暫體驗賭城生活，而且過去好幾天吸食毒品」，但警方未說明毒品種類。女子自稱與馬尼斯的性關係時好時斷，挾持期間，馬尼斯以刀威脅她不准離開，她很怕馬尼斯連她也一起扔下樓。這名女子並未受傷。

調查人員說，馬尼斯於賭城上演這場嚇壞住客的「挾人拋物記」之前，在科羅拉多州身繫4項仍在效期內的保護令、外加多項拘捕令通緝中。據科羅拉多州地方電視台報導，逮捕令甫於周一針對馬尼斯2起持武重罪、1項竊盜輕罪、1項違反假釋罪嫌簽發。英國《獨立報》報導，馬尼斯周三以75萬美元（約台幣2326萬元）交保。