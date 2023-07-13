香港歌壇天后李玟(Coco)唱紅許多經典歌曲，深受全球歌迷喜愛，本月5日驚傳疑似在家中輕生，享年48歲，對此，前經紀人、二姊李思林打算在兩岸三地辦追思會，不過由於李玟並非病死，依照香港法律規定必須解剖，因此最快8月才能有一步的安排，而台灣歌迷則在本週六(15)日自主舉辦追思會，地點分別在新北市以及台中市。

本月15日，李玟粉絲Cathy召集其他粉絲在北部跟中部舉辦追思會，北部的確切地點在新北市淡水區的沙崙海灘，中部的地點則在台中市大里區新生南路197號，提醒粉絲穿黑色Tee、攜帶白色LED蠟燭、粉紅色螢光棒以及白玫瑰花束來追悼。

根據《TVBS》報導，歌迷Cathy表示小學時就喜歡李玟，因聽說李玟喜歡喝絲瓜蛤蜊湯，拜託阿嬤幫忙煮，並在參加活動時送給李玟，因此被李玟記住，隔年跟阿嬤參加活動，李玟便對她說：「湯真的好好喝，我還想要再喝絲瓜蛤蜊湯」。除此之外，Cathy也表示李玟2019年舉辦「You & I」世界巡迴演唱會時，她曾創立群組一起搶票、抵制黃牛，不料演唱會前一日，有一位粉絲因罹患癌症而無條件贈票，李玟開唱當天得知此事後，在舞台當場撥電話給粉絲，善良又溫暖的行徑感動眾人。

而李玟離世後，便有不肖人士在網路以李玟的名義進行慈善募款，讓李玟的二姊李思林怒不可遏，表示這些組織與李玟方無關，同時強調不會舉辦任何形式的募款活動。為此Cathy補充說明無論是線上或線下，均不會有收費行為，同時透露46名義工全是有錢出錢、有力出力，盼歌迷看到志工能夠說聲謝謝。

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