中信兄弟洋投金安（Nick Kingham）日前向球團提出離隊申請，因個人生涯規劃決定退休，並於13日返回美國，他感謝球團給機會來台發展，也非常謝謝台灣球迷對他的支持。

兄弟因象魔力受傷、本季報銷後找來31歲的金安，來台出賽5場皆為先發、共投23.1局，儘管自責分率是偏高的7.71，但在隊友火力掩護下拿下3勝0敗。

不過金安因為個人規劃將高掛戰袍，已在日前向球團提出離隊申請，金安說：「兄弟的球迷你們好，我是金安，很抱歉我的表現並不如大家所期待。謝謝你們歡迎我加入兄弟這個大家庭，並為我支持、打氣。在台灣的這段時光會在我心中留下很特別的位置的，謝謝你們。」

而在金安離隊後，目前兄弟洋將陣容有投手德保拉（José De Paula）、泰樂（Tyler Viza）及昨日抵台的艾里歐（Emilio Vargas）、捕手福來喜（Francisco Peña），全力迎戰下半季。