安徽紀檢監察微信公號通報，合肥市人民政府前黨組成員、副市長姚凱涉嫌受賄一案，13日在滁州市中級人民法院一審公開開庭審理。查明姚凱從市府辦公廳祕書副主任升官到副市長，一路22年索賄達1.06億餘元（人民幣，下同，約合新台幣4.558億元），姚凱最後陳述時當庭認罪悔罪。

滁州市人民檢察院指控，2001年至2022年，被告姚凱利用擔任合肥市政府辦公廳祕書一室副主任、二室副主任，合肥市建設投資控股(集團)有限公司副總經理、黨委副書記，合肥城建投資控股有限公司副總經理、總經理，合肥城市軌道交通有限公司總經理，合肥市城鄉建設委員會副主任、主任，合肥市副市長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程項目承攬、專案規畫變更等方面謀取利益，單獨或夥同他人非法索取、收受財物折合人民幣共計1.06億餘元（其中2645萬餘元未遂）。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人姚凱及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了辯論意見，姚凱進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。部分人大代表、政協委員以及群眾旁聽了庭審。