北市萬華分局指出今（112）年上半年「汽、機車不停讓行人」1300件、「行人違規」1627件。（圖／警方提供）

6月30日起汽機車不停讓行人最高可罰6000元，但相應地「行人三寶」也變多了，北市萬華分局指出今（112）年上半年「汽、機車不停讓行人」1300件、「行人違規」1627件，全力維護行人交通安全，呼籲民眾確實遵守交通規則，共同建立安全的交通環境。

萬華分局表示，今年（112）上半年共計取締酒後駕車289件。（圖／警方提供）

北市萬華分局今年執行交通事故防制工作，嚴格取締各項交通違規，尤針對「酒後駕車」、「汽、機車不停讓行人」、「行人違規」加強執法強度及交安宣導，並查報不合理交通工程改善建議，俾維護民眾用路安全。

萬華分局表示，今年（112）上半年共計取締酒後駕車289件。（圖／警方提供）

萬華分局表示，今年（112）上半年共計取締酒後駕車289件，較去（111）年同期148件增加141件（+95.27％），較前3年同期平均件數151件增加138件（+91.39％），針對轄區特性規劃勤務，防制疫情解封後酒後駕車違規增加，有效降低車禍事故傷亡。

有關取締惡性交通違規部分，今（112）年上半年共計取締全般交通違規8萬4586件，其中「汽、機車不停讓行人」1300件、「行人違規」1627件，全力維護行人交通安全。同時警方也積極走訪鄰里，向民眾加強宣導交通安全的觀念，並加強查察道路交通工程設施，向主管機關提報改善建議，統計今年上半年提報127件，其中123件經權管機關採納錄案辦理。