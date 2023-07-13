網路節目《木曜4超玩》在YouTube擁有234萬粉絲訂閱，因「一日系列」主題爆紅，也讓主持群邰智源、KID和謝坤達等人再登事業巔峰。豈料，近日《木曜4》被網友發現影片點閱似乎不盡理想，還有團隊集體離職傳聞，日前老闆Eric回應團隊中有多人離開；而關鍵製作人陳百祥今（13）日發聲，「現狀是製作團隊都離開公司了」，及自己留停中。

近日《木曜4》傳出團隊集體離職一事，在麥卡貝老闆Eric證實團隊多人離開後，且提到尚未收到節目關鍵人物製作人陳百祥的離職申請，而百祥在沉寂2天在臉書曝心聲；陳百祥表示在公司政策、重組下，有的人被裁員，有些則是無法接受公司安排離職，「現狀是製作團隊都離開公司了」。

關於百祥自己，他說公司對他慰留及慰問，也給了他很大的空間，暫時是留職停薪的狀態，而《木曜4》將來還是由Eric領軍努力，並主導接下來的「一日系列」；但對於節目未來細節，百祥自認他不適合再發聲，最後他一句話「我今後也會作為一個粉絲，繼續支持」，不免讓忠實觀眾猜想他還是會離開《木曜4》。

據《ETtoday新聞雲》報導，人氣節目《木曜4超玩》號稱百萬製作團隊，在美洲行回台後，發生人事大動盪；其中一名製作人阿良6月底就以個人規劃，留職停薪到日本留學，而有多位工作人員疑似「被離職」；老闆Eric回應集體離職一事，證實團隊中有多人離開，當時也未收到陳百祥離職申請。