美國食品暨藥物管理局（FDA）今天宣布批准美國首款非處方避孕藥，此舉大幅擴大女性取得避孕藥的管道。

法新社報導，FDA藥品評估暨研究中心（Center for Drug Evaluation and Research）主任卡瓦佐尼（Patricia Cavazzoni）在聲明中宣布，可在藥局、超市以及線上購買口服避孕藥Opill。

卡瓦佐尼表示：「今天的批准代表非處方口服避孕藥，首次成為美國數以百萬計人的可用選項。」

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