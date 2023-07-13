交通新制上路2周，不少人因未禮讓行人，慘吃6000元罰單，如今斑馬線上出現了超暖一幕。汽車駕駛遇到行人正要過馬路，他按規定禮讓後，行人意外對他比了個讚，這一幕讓網友全都讚翻，當事人也說這輩子第一次遇到有路人對他比讚。

日前有駕駛投稿行車紀錄器到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，透過影片可以看到，汽車行駛在巷內，遇到十字路口，這時一名披著藍色外套的行人從左邊出現，準備過馬路，他停下來禮讓後，突然間走到一半的行人伸出右手，對他豎起大拇指，比了一個讚。

原PO表示，自己從以前就有禮讓行人的習慣，但這還是第一次被比讚，讓他覺得新奇又暖心。他也呼籲，就算是巷子內沒有號誌的路口，也該停讓一下行人，不會花多少時間。

網友看到後也忍不住留言大讚：「這樣互相真的很開心，停讓行人，他們有跟我點頭或是揮個手我都覺得心暖暖的」、「剛搬到這附近，路都是單行道，外送也多，但遇到大多都慢慢開，互相點頭致意，很讚」、「這行人感覺走路都有風啊」、「前幾天遇到爸爸抱小孩準備過馬路，我遠遠就先停下來讓他過，對方跟我點個頭感謝，我也點頭致意，那一刻真的覺得很舒服」。