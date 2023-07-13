阿斯巴甜（Aspartame）是全球使用最廣泛的甜味劑之一，出現在可口可樂的健怡可樂（Diet Coke）到的無糖口香糖Extra中，但自從40年前美國衛生監管機構首次批准其使用以來，關於其安全性一直存在疑問。世界衛生組織（WHO）的癌症研究機構，國際癌症研究機構（IARC）預計將於本週五（14）日公布對阿斯巴甜是否為可能會治癌。不過，美國醫學中心大量研究表示：「不會。」

據《路透社》13日報導，美國公共利益科學中心（Center for Science in the Public Interest, CSPI）主席盧里（Peter Lurie）表示：「自從1981年產品獲得正式批准以來，就一直存在爭議。多年來，我們一直在推動國際癌症研究機構（IARC）進行對阿斯巴甜進行評估。」

國際癌症研究機構是世界衛生組織（WHO）成立的一個半獨立機構，根據所有已發表的科學研究，來判斷一種物質是否具有潛在致癌性，但不考慮人們需要攝取多少量才會有風險。

「可能致癌物質」的分類也只是反映了有限的證據顯示阿斯巴甜可能跟癌症存在關聯性。同時，世界衛生組織食品添加劑委員會（WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA）預計在本週五（13）將對安全攝入水平提出新的建議。

The imminent move to label aspartame as a possible carcinogen will not likely bring any abrupt policy changes but it could impact consumers' behavior, says University of Sussex Professor of Science Policy Erik Millstone https://t.co/5y5MKJ4ZKO pic.twitter.com/JIUaFRow1X — Reuters (@Reuters) July 13, 2023

盧里表示，國際癌症研究機構在2008年首次將阿斯巴甜列為「中等優先審查」。，直到2014年再度被提名後，阿斯巴甜被國際癌症研究機構列為「高度優先事項」因為阿斯巴甜被廣泛使用，人們對其致癌潛力的擔憂揮之不去，那段時間，有報告稱在動物致癌性研究中發現了陽性結果。

當2019年阿斯巴甜再次被提名審查後，直到2022年才採取了任何行動。內布拉斯加大學醫學中心腫瘤學教授庫汗（Samuel Cohen）博士說：「對於阿斯巴甜進行的大量研究壓倒性地表明它非常安全，沒有致癌作用。」

國際癌症研究機構的「審查行為」可能會「誤導消費者」該機構每5年更新一次其優先列表，有些物質會被重新審議：例如，咖啡在20世紀90年代被列為可能致癌物，但在2016年被從清單中刪除。