國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，請來國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長整頓選情，對於外界傳「金溥聰下令要全力打柯」的說法，金溥聰鄭重聲明「這純屬不實的謠言」，是綠營操作藍白對抗的手段；他強調，100%不會「柯侯配」但不排斥藍白合，也認為在野黨有合作空間。對此，許多網友後紛紛炸鍋留言表示「以目前情勢而言，不可能有合作空間」、「藍的都不可能跟柯配」，引發討論。

金溥聰今13日接受網路節目《今天誰來沛》專訪時指出，侯辦很清楚的是「柯侯配」百分之百不可能，因為侯友宜是國民黨提名的參選人；「侯柯配」的問題，柯文哲不在現場，單方面去回答也是對柯不尊重、不禮貌，但金溥聰也認為，在野黨有合作空間，一起把民進黨下架，但雙方有自己立場和底線，就慢慢尋求共識。

此消息一出，許多網友看完後紛紛在相關新聞連結下方留言表示「柯的理念偏綠，是不會與藍的合作」、「藍的都不可能跟柯配」、「唯一國民黨，才能下架民進黨，也唯一支持侯友宜」、「我也決不認同跟柯合」、「柯侯配就是賴獨躺著選也贏」、「以目前情勢而言，不可能有合作空間」、「就投民調高的有可能贏那一位吧」。