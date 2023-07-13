美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地作為擴建用地，引發議論。外交部與相關單位12日舉辦座談會，但在地民眾幾乎清一色反對AIT擴建計畫。國民黨立委李貴敏13日在《頭條開講》節目指出，擴建要看跟鄰近社區的互惠是什麼？國防醫學院做得還不錯，雖破壞了原來的山林風貌，但蓋了很大的運動場之後，就讓附近的居民可以到校園裡跑步、使用設施。AIT無法讓里民使用場地，至少要說明清楚擴建用途。

李貴敏提到，藍營針對台美21世紀貿易倡議，在立法院質詢外交部說，為何不須經過立法院審議？外交部的回答是說，因為它是協定，不是條約。再追問協定跟條約怎麼定？外交部說因為美國說是協定，所以按照條約法就不須經過立院。我們現在的官員只要國外說什麼，就完全服從。

「就算不把它當學校用地，我住內湖我知道！」李貴敏指出，現在內湖的車子，停在巷弄裡面一樣要收錢，內湖滿滿的巷弄間停車，老百姓都要付錢。這塊地為什麼不讓老百姓用來停車？那擴建跟鄰近社區的互惠是什麼？舉例來說，國防醫學院這個做得還不錯，也在內湖，他蓋的建築物破壞了原來山林的風貌，蓋了很大的運動場之後，就讓附近的居民可以到校園裡跑步，也可以去使用他的設施。

「我問一下，AIT有提供給里民能夠進去用你的停車場？或任何設施？沒有！」李貴敏強調，AIT警戒非常森嚴，我們可以理解為什麼他戒備森嚴，可是你不能只有單方面。今天你要用到里民的地，最起碼的溝通就應該要做到，外交部難道比你AIT更了解你的需求嗎？如果你今天是真的溝通，而不是過場。你AIT今天如果能很明確地出來說明，你為什麼需要用這塊地？我們的老百姓其實是很善良的。

李貴敏表示，台灣的年齡層老化，台北市的地價非常非常貴，你要變更公有地使用，為什麼不能對長照、養老的設施，為什麼不能夠做？