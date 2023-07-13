台南市北區大興街一家KTV晚間傳出火警，所幸很快撲滅火勢。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市北區大興街的「北海KTV」晚間傳出火警，事發當時不少民眾正好在唱歌，突然接獲頂樓招牌失火的細消息，嚇得急忙逃出，台南市消防局勤務中心獲報出動20車36人馳援、射水搶救及疏散民眾，隨後逐層搜索都無人員受困，火勢也很快在14分鐘撲滅，虛驚一場！

北區大興街北海KTV頂樓晚間近9時許傳出火警，消防人員趕抵現場發現KTV頂樓招牌冒出火煙，隨即出水搶救，8分鐘後控制火勢，14分鐘即宣告撲滅。消防人員隨後也逐層搜索，所幸都沒有人員受困傷亡，至於詳細起火原因仍待進一步釐清。