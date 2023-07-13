對日本人而言，夏天的出國旅遊勝地，本該以夏威夷作為首選。但隨著日圓跌至歷史低點，為了節省旅遊經費，日本人選擇轉往鄰近國家。據日本大型旅行社HIS的分析，過去穩居暑假海外旅遊地首選的夏威夷檀香山，今年落居第2名，南韓首爾躍居第1。

日幣一跌再跌，吸引外國遊客到日本買買買之際，日本人出國前卻只能三思而後行，因為換算起來，海外旅遊經費負擔更加沉重。據日本大型旅行社JTB估算，今年7月15日至8月31日期間，前往海外旅遊的日本遊客雖然較去年同期成長1倍，達120萬人左右，但仍未達疫情前、2019年的40%。

HIS依據顧客預約狀況分析，7月21日至8月31日期間，日本遊客最多人選擇的海外旅遊地是南韓首爾，其次才是過去穩居第一名的夏威夷檀香山，台北、新加坡、泰國曼谷則分居第3至第5名。南韓釜山排名第7。

HIS指出，訪韓的日本遊客中，以30歲以下的年輕女性為主流，主要目的是體驗韓流文化，因此大多選擇自由行，而非跟團。不過在日圓走低的情況下，就算出國，日本遊客的購物花費也相當克制。樂天免稅店表示，過去2個月，日本遊客的銷售額僅佔整體外國人銷售額的2%左右。