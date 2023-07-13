20國集團（G20）財長暨央行總裁會議將於7月14～18日舉行，在此前夕聯合國報告指出，近20年來全球內債和外債暴增5倍多，比經濟成長速度還快，2002年至今全球GDP只增加了2倍。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在記者會上指出，「創高的公共債務或許尚未對市場造成衝擊，但一般民眾已因此受苦，世界上部分赤貧國家被迫在償還債務和為民服務之間做選擇。」

開發中國家的負債占全球公共債務將近30％，而當中70％是中國、印度和巴西所積欠。59個開發中國家面臨債務占GDP比重逾60％的問題，超過這個門檻被視為負債高。

聯合國報告提到，「融資管道有限、借貸成本加劇、貨幣貶值及成長乏力等因素作祟下，公共債務已成開發中國家沉重的負荷。」

聯合國指出，在當前國際金融架構下，開發中國家不僅欠缺融資管道，還得付出高昂的成本，全球50個新興經濟體須支付的債務淨利息，占財政收入1成以上。

報告發現，非洲國家政府要償還的利息，比教育或醫療支出還高，全球有33億人口生活在這樣的處境下。

開發中國家的公共外債中，債券持有人、銀行等民間債權人就包辦62％。

非洲民間債權人持有政府外債的比例，2010年占30％，到了2021年攀升到44％。而拉丁美洲民間債權人持有政府外債的占比達74％，居所有地區之冠。

聯合國呼籲多邊放款機構，應對開發中國家擴大貸款，措施包括暫停國際貨幣基金（IMF）做緊急融資時收取的附加費、增加深陷債務泥淖國家的融資管道。